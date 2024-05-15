Комитет ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов добивается внесения изменений в перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по старости

В Пскове состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов. Одним из ключевых вопросов повестки дня стало обсуждение проекта обращения Парламентской Ассоциации Северо-Запада России к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о внесении изменений в перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по старости.

С докладом по этому вопросу выступил Александр Клементьев.

- Поводом для подготовки обращения стало то, что представители коренных малочисленных народов, проживающие, в том числе, в Мурманской области, оказались в неравном положении в части получения социальной пенсии по старости, - рассказал парламентарий. – В соответствии с законодательством, право на такую пенсию имеют лишь те из них, кто проживает на территориях, включенных в специальный перечень. Однако этот документ явно неполный. Например, в перечне районов проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по старости отсутствует небольшое село Ёна в Ковдорском муниципальном округе, которое находится в трёх километрах от включенного в перечень населённого пункта Ёнский. Таким образом, саамы, проживающие в Ёнском, имеют право на получение социальной пенсии, а саамы, проживающие в Ёне, – нет. Подобных примеров много, причём не только в Мурманской области, но и в Республике Коми. Эту несправедливость и призвано исправить обращение в правительство РФ, в котором предлагается расширить перечень, включив в него, например, целиком Ковдорский муниципальный округ и Терский муниципальный район в Мурманской области, муниципальный округ Усинск и муниципальный округ Инта – в Республике Коми.

По итогам обсуждения на комитете было принято решение поддержать данное обращение и вынести его на рассмотрение 65-й конференции ПАСЗР.

Депутат Мурманской облдумы Герман Иванов выступил с двумя сообщениями. В первом речь шла о Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на период до 2036 года. Напомним, работа над этим документом в настоящее время ещё ведётся, в него вносятся изменения и предложения от регионов. Одно из таких предложений – о ежегодном мониторинге мер социальной поддержки коренных малочисленных народов.

Также парламентарий рассказал о региональных особенностях поддержки саами в Мурманской области. Комитет принял информацию к сведению.

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