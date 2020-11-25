В Мурманской областной Думе комитет по бюджету, финансам и налогам работает над проектами законов, связанных с бюджетом следующего года и особенностями его исполнения. На очередном заседании комитета под председательством Бориса Пищулина депутаты рассмотрели и рекомендовали принять в первом чтении проект закона, продлевающий на 2021 год действующей льготы по уплате налога на имущество для организаций, попавших в сложную ситуацию в период пандемии.

Во время обсуждения вопроса отмечалось, что льготой в виде уменьшения на 50 процентов суммы налога смогли воспользоваться 230 организаций области, работающих преимущественно в сфере услуг, туризма и других отраслей экономики.

В центре внимания законодателей была государственная программа Мурманской области «Финансы» на 2021-2025 годы. По информации министерства финансов области, на ее реализацию в следующем году предусмотрено свыше 7 миллиардов рублей.

Депутаты отметили положительную динамику увеличения межбюджетных ассигнований по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований, а также снижение расходов на обслуживание госдолга области. В 2015 году эти расходы составляли 1,5 миллиарда рублей, в 2021 году запланировано 585 миллионов рублей.

- Это результат достаточно гибкого управления финансовыми ресурсами Мурманской области, - подчеркнул Борис Пищулин. – И далее считаем необходимым продолжить проведение совместных рабочих групп по рассмотрению ситуации с выпадающими доходами местных бюджетов.

Комитет рассмотрел и рекомендовал Думе принять в первом чтении и окончательной редакции законопроекты, связанные с особенностями исполнения бюджета в следующем году.

Один из них приостанавливает до 1 января 2024 года действие норм закона «О Резервном фонде Мурманской области», регламентирующих порядок формирования Резервного фонда Мурманской области. Другой приостанавливает действие отдельных статей законов, регулирующих полномочия областной Думы в части утверждения субсидий бюджетам муниципальных образований.