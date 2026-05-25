Комитет по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска приглашает на День приёма предпринимателей

Комитет по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска сообщает, что 29 мая 2026 года с 11.00 пройдёт день приёма предпринимателей инвестиционным уполномоченным администрации города Мурманска.

Данное мероприятие проводится в целях консультационной поддержки предпринимателей и оперативного разрешения возникающих у них проблемных вопросов.

Встреча состоится по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 87.

Заявки на участие принимаются до 17.00 28 мая по электронной почте: ekonomika@citymurmansk. ru и по телефону 45-94-75.