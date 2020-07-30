Комитет по конкурентной политике Мурманской области оценит муниципалитеты региона по уровню содействия развитию конкуренции

Комитет по конкурентной политике Мурманской области по итогам 2020 года сформирует рейтинг муниципальных образований по уровню содействия развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестклимата. Его результаты войдут в ежегодный доклад о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках региона.

Методика формирования рейтинга утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 28.07.2020 № 539-ПП. При выставлении оценок учитываются в том числе такие показатели, как наличие «дорожной карты» по развитию конкуренции в муниципальном образовании, проведение обучающих мероприятий и работа по снижению количества нарушений антимонопольного законодательства, увеличение доли закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципалитета. Такие мероприятия способствуют развитию конкуренции в интересах потребителей товаров, работ и услуг, формированию условий для развития поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а также устранению административных барьеров на территории муниципальных образований.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, по итогам 2019 года победителями в своих категориях стали Мончегорск с подведомственной территорией, Печенгский район, ЗАТО г. Островной.