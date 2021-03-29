Комитет по конкурентной политике Мурманской области представил доклад о развитии конкурентной среды в регионе по итогам 2020 года

Комитет по конкурентной политике Мурманской области представил доклад о состоянии и развитии конкурентной среды в Мурманской области по итогам 2020 года. Доклад содержит сведения о достижениях целевых показателей эффективности, установленных региональной дорожной картой; результаты мониторинга рынков товаров, работ, услуг; рейтинг органов местного самоуправления по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для формирования благоприятного инвестиционного климата в Мурманской области, а также лучшие региональные практики содействия развитию конкуренции.

Несмотря на введение ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекцией на территории Мурманской области, достижение целевых показателей, отобранных для содействия развитию конкуренции в Мурманской области, по результатам 2020 года остаётся на достаточно высоком уровне – 95 %.

За отчётный период в регионе успешно реализованы 2 практики, рекомендованные для внедрения в субъектах РФ и подлежащие оценке при реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ по результатам 2020 года.

Одна из практик – «Обеспечение «обратной связи» с жителями города посредством внедрения портала «Наш Север» и онлайн-сервиса «Платформа обратной связи», а также использования аккаунтов исполнительных органов Мурманской области в социальных сетях, была предложена Государственной жилищной инспекцией Мурманской области.

Как сообщает региональный комитет по конкурентной политике, внедренные ресурсы и аккаунты органов власти в социальных сетях позволяют всем жителям Мурманской области, не тратя времени на заполнение бумажных документов и длительный поиск инстанций, эффективно взаимодействовать с властью и реально влиять на развитие родного города и региона. За прошедший год через ресурсы поступило и было отработано почти 37 тысяч сообщений.

Вторая практика – «Региональный конкурс лидеров туристической индустрии» была представлена комитетом по туризму Мурманской области. Конкурс проводится в целях развития внутреннего и въездного туризма в регионе, способствуя увеличению туристского потока до 3 %.