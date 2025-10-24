Комитет по социальной политике и делам семьи нашего региона поддержал принятие проектов федеральных законов

В Мурманской областной Думе на заседании комитета по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь вчера были рассмотрены проекты федеральных законов, разработанные правительством РФ.

Законодательные инициативы дают возможность проведения эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Речь идёт о гражданах, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятых), которым проведение с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года даётся возможность добровольного вступления в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации с целью получения пособия по временной нетрудоспособности. Самозанятые смогут получить оплачиваемый «больничный» только после шести месяцев регулярной уплаты страховых взносов.

- Инициатива важная и полезная, - считает Станислав Гонтарь. – Уверен, она получит поддержку в Мурманской области, где зарегистрировано 41 тысяча самозанятых граждан. В стране к этой категории граждан относится порядка 14 миллионов человек. Для них предоставляется право выбора размера страховой суммы 35 тысяч рублей и 50 тысяч рублей. В первом случае ежемесячная страховая выплата составит 1344 рубля, во втором - 1920 рублей.

Комитет поддержал принятие данных проектов федеральных законов.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33278/