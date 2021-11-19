Комитет по социальной политике и делам семьи одобрил основные параметры проекта областного бюджета на будущий год и плановый период до 2024 года

Депутаты обсудили проект главного финансового документа региона на 2022 год, в том числе, планируемые расходы на госпрограмму «Социальная поддержка граждан».

Во время обсуждения прозвучало, что в будущем году на эти цели будет направлено 19 миллиардов 773 миллиона рублей. В частности, на реализацию подпрограммы «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения» планируется выделить более 13 миллиардов рублей. Наибольший объём расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению приходится на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (свыше 1,8 миллиарда рублей), а также на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда. На социальную поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, желающим взять детей на воспитание в семью – 1,7 миллиарда рублей. В рамках государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию нацпроекта «Демография» в объёме более двух миллиардов рублей.

Кроме того, на социальную поддержку старшего поколения в рамках госпрограммы предусмотрены ассигнования порядка трех миллиардов рублей, из которых почти полтора миллиарда рублей выделено на региональные социальные доплаты к пенсии.

По мнению председателя комитета Станислава Гонтарь, бюджет региона остаётся социально ориентированным: «В будущем году предусмотрено увеличить расходы бюджета на социальную поддержку северян более чем на полтора миллиарда рублей. Считаю важным, что растут расходы на поддержку семей с детьми – на эти цели выделено почти пять миллиардов рублей. Четыре с половиной миллиарда рублей будут направлены на оплату жилищно-коммунальных услуг нуждающимся гражданам. Эти цифры обнадеживают – увеличение расходов мы видим по всем направлениям госпрограмм».

Комитет рекомендовал Думе принять проект закона в первом чтении.