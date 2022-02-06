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Мурманская область. Арктика (16+)06.02.22 14:00

Комитет по тарифному регулированию региона проверил реализацию инвестпрограммы и Экологического соглашения на Мурманской ТЭЦ

В рамках исполнения инвестиционной программы и Экологического соглашения, заключенного между правительством Мурманской области и АО «ТГК-1», председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Елена Стукова совместно руководством АО «Мурманская ТЭЦ» посетили с рабочим визитом объекты теплоснабжения города Мурманска. Объектами осмотра стали Южная и Центральная котельные АО «Мурманская ТЭЦ».

В рамках Экологического соглашения для повышения качества очистки стоков предприятием были введены новые очистные сооружения, что позволило осуществлять глубокую очистку производственных и ливневых сточных вод от нефтепродуктов, тяжелых и цветных металлов и других химических соединений. Это позволило сократить негативное воздействие на окружающую среду, а также уменьшить водопотребление котлов.

В процессе реализации инвестиционной программы модернизированы водогрейные котлы, что способствовало увеличению производительности оборудования и снижению дефицита тепловой мощности в центре города. В рамках обновления котельного оборудования установлен комплекс автоматизированной системы управления и внедрен автоматический розжиг, часть технологических процессов производится дистанционно, что повышает оперативность и безопасность работ. Также установлены частотные преобразователи, которые позволили снизить потребление электрической энергии.

В результате проведенных мероприятий улучшены показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения и надежности объектов теплоснабжения потребителей, а также оптимизированы расходы на производство тепловой энергии.

По итогам поездки было отмечено, что все мероприятия программы выполняются в полном объёме, сообщает комитет по тарифному регулированию Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439017/#&gid=1&pid=4

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