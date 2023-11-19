Комитет по труду, вопросам миграции и занятости населения обсудил основные параметры проекта областного бюджета на будущий год

Депутаты изучили планируемые в 2024 году и на период 2025-2026 годов расходы на госпрограмму «Занятость и труд». Отмечено, что на будущий год на реализацию подпрограммы «Содействие занятости населения в Мурманской области» выделено более 236 миллионов рублей.

По мнению депутатов, впервые за многие годы наблюдается снижение объёмов финансирования программы по причине существенного сокращения количества безработных.

– Мы имеем менее 0,7% по зарегистрированной безработице, а по оценке международной организации труда показатель ниже 3% от численности от всех занятых в регионе. Если говорить о причинах снижения этих показателей, то считаю, это отток трудоспособного населения из Мурманской области. При этом меры, которые принимаются, чтобы ослабить эту тенденцию, явно недостаточны. На Север люди всегда тянулись в силу его привлекательности по двум причинам – более высокая заработная плата и скорейшее решение жилищной проблемы. Эти два фактора сегодня работают не в пользу того, чтобы пополнялось или сохранялось количество активно занятого населения. Что же касается реализации программы в части оказания содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом, объёмы финансирования тоже невелики. В последнее время количество желающих жить в нашем регионе не увеличивается, вероятно, по тем же причинам.

После детального обсуждения параметров регионального бюджета и госпрограмм, которые входят в компетенцию комитета, парламентарии согласились с основными характеристиками проекта бюджета на 2024 год и рекомендовали Думе принять его в первом чтении.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/097/66x6sx0lt08b0bbnk75pa7ktg4q1ity7.JPG