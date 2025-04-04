Комитет по туризму Мурманской области усиливает контроль над туристической отраслью

С 1 марта 2025 года комитет по туризму Мурманской области наделён новыми полномочиями в сфере туристской индустрии. Региональный государственный контроль будет распространятся в отношении следующих объектов туристской индустрии: классифицированные средства размещения (отели, гостиницы, кемпинги), горнолыжные трассы, пляжи, экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики, инструктора-проводники.

С 1 января этого года средства размещения должны включиться в реестр классифицированных средств размещения: гостиницы, санатории, базы отдыха, кемпинги.

Региональные органы власти в сфере туризма будут контролировать регистрацию средств размещения в специальном реестре, а также их соответствие заявленным типам и категориям. Кроме того, особое внимание будет уделено соблюдению правил оказания гостиничных услуг.

Контролю также подлежит соответствие категорий горнолыжных трасс и пляжей тем данным, которые указаны в соответствующих реестрах. Это касается не только рекламных материалов, но и реальной деятельности организаций, предоставляющих услуги на этих объектах.

В отношении деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников будет проверяться наличие действующей аттестации, а также правила оказания услуг экскурсовода (гида), гида-переводчика и правил оказания услуг инструктора-проводника.

Как отмечает комитет по туризму Мурманской области, в качестве механизмов контроля будут проводиться профилактические и контрольные (надзорные) мероприятия, например, контрольная закупка и постоянный рейд.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/