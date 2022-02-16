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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.22 16:00

Комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению поддержал распределение субсидий муниципалитетам на содержание памятников

В Мурманской областной Думе на заседании профильного комитета под председательством Владимира Мищенко парламентарии обсудили предложения по внесению изменений в государственную программу Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество».

Речь идёт о распределении субсидий местным бюджетам в объёме 40 миллионов рублей на работы по сохранению памятников Великой Отечественной войны. Также предложено распределить из региональной казны порядка 30 миллионов рублей на создание условий для работы комнат и домов Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ».

- Выделяются беспрецедентные средства из областного бюджета на военно-патриотическое воспитание молодёжи и сохранение памятников. Существенные суммы будут направлены Кировску, ЗАТО Александровск, Кандалакшскому району, Оленегорску, Кильдинстрою. Значительные средства получит город воинской славы Полярный на развитие движения юнармейцев. Ранее звучало мнение, чтобы центром этого движения в Мурманской области стал именно Полярный, и глава региона поддержал эту инициативу, - отметил Владимир Мищенко.

Парламентарии также обсудили федеральный законопроект об общих принципах местного самоуправления в единой системе публичной власти. Состоялась дискуссия по предложениям, которые будут направлены в профильный комитет Государственной Думы РФ. В частности, пришли к общему мнению о том, чтобы предусмотреть в законопроекте порядок определения лица, осуществляющего полномочия главы муниципального образования, если представительным органом муниципалитета не принято решение об избрании главы из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом региона. Кроме этого, предложено определить ответственность главы муниципального образования и главы местной администрации не только за совершение ими действий, влекущих неблагоприятные последствия, но и за бездействие данных должностных лиц, повлекшее нарушения публичных и частных интересов. Комитет рекомендовал Думе поддержать законопроект.

Комитет также рекомендовал областной Думе принять во втором чтении и окончательной редакции законопроект, который предусматривает введение на территории Мурманской области ограничений на реализацию «энергетиков» несовершеннолетним. Ранее проект закона обсуждался на круглом столе с участием представителей общественных организаций, медицинских экспертов, бизнес-сообщества и производителей безалкогольных напитков.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22817/

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