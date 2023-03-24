Комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению поддержал законопроект о ресоциализации бывших заключенных

В Мурманской областной Думе на заседании профильного комитета под председательством Владимира Мищенко парламентарии обсудили законодательную инициативу прокурора Мурманской области.

Во время дебатов прозвучало, что законопроект о ресоциализации, социальной реабилитации и адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, предусматривает правовое регулирование совокупности мер, направленных на оказание помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, защиту их прав и законных интересов. Конечной целью законопроекта является профилактика правонарушений.

Отмечалось, что в настоящее время на федеральном уровне принят закон о пробации, который вступит в силу в 2024 году. В ряде регионов также приняты законы о социальной адаптации бывших заключенных (Республика Башкортостан, Архангельская, Кировская, Ленинградская, Омская и Тюменская области), созданы центры социальной адаптации и реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы (Республика Башкортостан, Забайкальский, Красноярский края, Воронежская, Ульяновская области, г. Санкт-Петербург).

– Мы приветствуем принятие такого закона на территории нашего региона. Сейчас законопроект находится на начальном этапе, он будет дорабатываться с учетом наших региональных возможностей, наличия необходимых финансовых средств. Концептуально мы его поддержали. Уверен, что до конца 2023 года мы его доработаем и примем. По сути, мы возвращаемся к практике, которая успешно применялась в советские годы. Поддержка и воспитание оступившихся граждан сегодня необходима. Она позволит чувствовать себя спокойнее законопослушных людей и даст шанс на благополучную социализацию бывшим заключенным, – отметил Владимир Мищенко.

Комитет рекомендовал областной Думе принять в первом чтении и окончательной редакции законопроект, который предусматривает упразднение и исключение из состава муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией населенного пункта Лапландский заповедник, где нет проживающих или зарегистрированных граждан.

К принятию в первом чтении и окончательной редакции также рекомендован законопроект, вносящий изменения в отдельные законодательные акты в сфере законодательства о выборах и референдумах:

– В данном законопроекте уточняется статус иностранного агента на выборах всех уровней и при проведении областного и местного референдумов. Также устанавливается порядок проведения дистанционного электронного голосования при проведении местного референдума, предусматривается возможность исключения работы муниципальных избирательных комиссий, их полномочия будут исполнять территориальные избиркомы, – пояснил Владимир Мищенко.

Парламентарии также поддержали предложения по внесению изменений в государственную программу Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество». Речь идёт о перераспределении средств на реализацию основных мероприятий. В частности, на увековечение памяти погибших при защите Отечества увеличиваются расходы местных бюджетов по итогам распределения субсидий на 803 миллиона рублей, на полтора миллиона рублей вырастут расходы областной казны на обеспечение госзадания Регионального центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи. Также предложено распределить из региональной казны порядка двух миллионов рублей на создание условий для работы комнат и домов Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27399/