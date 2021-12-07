Комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению сформировал список кандидатов в члены Общественной палаты Мурманской области

На заседании профильного комитета под председательством Владимира Мищенко парламентарии обсудили кандидатуры в члены Общественной палаты, предложенные некоммерческими организациями области и региональными общественными объединениями. В список вошли 12 человек, которых выдвинули профсоюзы, благотворительные организации, национальные культурные автономии, организации коренных малочисленных народов Севера, ветеранские и другие общественные объединения.

По мнению председателя комитета Владимира Мищенко, это достойные люди, желающие представлять интересы северян в Общественной палате. С каждым кандидатом депутаты смогут познакомиться и принять решение об их избрании на ближайшем заседании Думы.

Также комитет поддержал законопроект, который предусматривает введение на территории Мурманской области ограничений на реализацию «энергетиков» несовершеннолетним. Ранее проект закона обсуждался на круглом столе с участием представителей общественных организаций, медицинских экспертов, бизнес-сообщества и производителей безалкогольных напитков.

- Была очень серьёзная полемика на круглом столе, - подчеркнул Владимир Мищенко. - Это позволило депутатам, которые участвовали в обсуждении, сформировать своё мнение. Считаю весомым аргументом – мнение представителей здравоохранения, которые уверены, что «энергетики», употребляемые бесконтрольно, вредны для здоровья подрастающего поколения. К слову, в некоторых регионах уже действуют аналогичные ограничения.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении.

Кроме того, депутаты рекомендовали Думе поддержать обращение Законодательного собрания Республики Карелия к председателям профильных комитетов Государственной Думы РФ по вопросу внесения изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за несоблюдение требований по содержанию домашних животных, в том числе по их выгулу.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22396/