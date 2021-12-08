Комитет по здравоохранению поддержал инициативу об увеличении единовременной выплаты врачам, приезжающим работать в Мурманскую область, до миллиона рублей

Депутаты вчера обсудили законопроект, который вносит изменения в региональный закон о мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников.

В частности, предложено снять возрастные ограничения для врачей впервые трудоустраивающихся в Мурманской области после получения медобразования и установить с 1 января 2022 года единовременную компенсацию для врачей – 1 миллион рублей (сейчас выплачивается 500 тысяч рублей), для среднего медицинского персонала – 500 тысяч рублей (сейчас – 300 тысяч). Также увеличивается срок обязательства медицинского работника отработать по основному месту работы до пяти лет. Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Также депутаты обсудили и поддержали корректировки в Территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в Мурманской области в 2021 году. В законопроекте среди прочего учтено увеличение стоимости Территориальной программы более чем на миллиард рублей за счет средств областного бюджета. Это связано с расходами областной казны на индексацию заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 сентября текущего года, погашение кредиторской задолженности медучреждений, финансируемых за счёт средств обязательного медицинского страхования, приобретение медицинского оборудования областным учреждениям, обеспечение ПЦР исследований на новую коронавирусную инфекцию, закупку лекарственных препаратов для лечения COVID-положительных пациентов в стационарах, а также в амбулаторных условиях. Комитет рекомендовал областной Думе утвердить корректировки Программы в первом чтении и окончательной редакции.

Кроме того, комитет поддержал изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на текущий год. Согласно представленному законопроекту, доходы ТФОМС вырастут почти на 2,27 миллиарда рублей, расходная часть увеличится почти на 2,5 миллиарда рублей. На покрытие дефицита планируется направить средства остатка бюджета Фонда на 01.01.2021.

Комитет также рассмотрел и рекомендовал Думе принять во втором чтении и окончательной редакции проекты Территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в Мурманской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Напомним, что согласно представленному законопроекту, общий объем доходов ТФОМС в следующем году планируется меньше ожидаемого по причине дополнительного финансирования в 2021-ом году оказания медицинской помощи гражданам с заболеванием либо подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией. Что касается Территориальной программы, то в следующем году предусмотрено увеличение её стоимости более чем на 3 млн рублей.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22412/