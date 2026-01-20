Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска объявляет о начале проведения общегородского конкурса «Чистый двор» в 2026 году

К участию приглашаются управляющие/обслуживающие организации, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные кооперативы.

Оценивать содержание придомовых территорий многоквартирных домов города Мурманска специалисты управлений округов города Мурманска будут по 4 критериям: выполнение расчистки твёрдого (капитального) покрытия придомовой территории (проезда, тротуара, отмостки) от уплотненного снега, колейности, шуги; выполнение расчистки входных групп и элементов благоустройства (детских/спортивных площадок и других элементов благоустройства); отсутствие складированного снега на территории в объёме, превышающем значения высоты и ширины более 1 метра; выполнение обработки территории противогололедными материалами.

Также на портале «Наш Север» жители города-героя смогут проголосовать за лучшую дворовую территорию. Результаты будут учтены при подведении итогов конкурса.

15 управляющих организаций, обслуживающих придомовые территории с максимальными баллами в конкурсе, получат самоходные снегоуборочные машины.

С положением о проведении общегородского конкурса можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Мурманска во вкладке «Структурные подразделения» — «Комитет по жилищной политике» в разделе «Конкурсы».

Заявки принимаются в период с 21 по 30 января текущего года посредством почтовой связи либо нарочно по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, 20, кабинет № 205 (с понедельника по четверг - с 9.00 до 17.30, пятница - с 9.00 до 16.00, обед - с 13.00 до 14.00).