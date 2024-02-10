Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска приглашает на приём руководителей управляющих/обслуживающих организаций, ТСЖ (ТСН) и ЖСК

С 12 по 22 февраля 2024 года комитетом по жилищной политике администрации города Мурманска по адресу: г. Мурманск, ул. Профсоюзов, 20 (2-й этаж, кабинет 201) будет осуществляться приём предложений управляющих/обслуживающих организаций, ТСЖ (ТСН), ЖСК о включении дворовой территории в перечень дворовых территорий, в отношении которых в 2024 году планируется выполнение мероприятий по ямочному ремонту дворовых проездов, в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 30.03.2023 №1191 (в редакции от 09.02.2024 № 498).

Часы приёма предложений: понедельник-четверг - с 9.00 до 17.30, перерыв - с 13.00 до 14.00. Пятница 0 с 9.00 до 16.00, перерыв - с 13.00 до 14.00.

Как сообщает администрация города Мурманска, для получения консультации можно обратиться по телефону 45-47-10.

С вышеуказанным Порядком можно ознакомиться:

1. На официальном сайте администрации города Мурманска во вкладке «Комитет по жилищной политике»/«Новости».

2. На официальном сайте администрации города Мурманска в разделе: «Документы»/«Постановления»/«2024год»/«Февраль».

Онлайн-голосование в отношении отобранных территорий будет проводиться на портале «Наш Север» с 4 по 17 марта 2024 года. В голосовании принять участие может каждый гражданин старше 16 лет.