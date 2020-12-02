Комитет регионального парламента по труду, вопросам миграции и занятости населения одобрил основные параметры проекта областного бюджета на 2021 год

В Мурманской областной Думе на очередном заседании комитет по труду, вопросам миграции и занятости населения одобрил основные параметры проекта областного бюджета на 2021 год

Парламентарии обсудили планируемые расходы на госпрограмму «Занятость и труд». Отмечено, что на будущий год выделено порядка одного миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета предусмотрена субвенция в размере 571 миллиона рублей на социальные выплаты безработным. На подпрограмму «Создание условий для обеспечения государственного управления» планируется направить 850 миллионов рублей, в частности, на поддержку экономического и социального развития народов Севера; кадровое, материально-техническое и информационное обеспечение судебных участков мировых судей, на создание открытых молодёжных пространств в муниципалитетах региона.

Председатель профильного комитета с тревогой оценил объём расходов на обеспечение занятости населения:

- Показатели финансирования программы сократятся. Это можно объяснить тем, что в период, когда вводились ограничения, связанные с пандемией коронавируса, были приняты меры поддержки граждан, которые остались без работы. В этой части пока ситуация мало изменилась, рост безработицы по-прежнему наблюдается, но объем средств снижается. Вероятно, исполнительная власть исходит из того, что таких жестких ограничительных мер в дальнейшем не ожидается. Уверен, что если в дальнейшем события будут развиваться не лучшим образом, нам придётся вернуться к этому вопросу. Кроме того, по просьбе коллег из Терского района я предлагаю вернуться и к вопросу о продолжении строительства автодороги Умба - Варзуга. Если этого не сделают, то порядка 50 человек останутся без работы.

После детального обсуждения параметров регионального бюджета и госпрограмм, которые входят в компетенцию комитета, в целом парламентарии согласились с основными характеристиками проекта бюджета на 2021 год и рекомендовали Думе принять его в первом чтении.