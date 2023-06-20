Комитет рекомендовал областной Думе принять проект закона об исполнении областного бюджета за 2022 год в первом чтении и окончательной редакции

В Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике. В нём приняли участие депутаты, руководители профильных министерств региона, Контрольно-счётной палаты области, прокуратуры. Вел заседание заместитель председателя комитета Максим Иванов.

В центре внимания парламентариев – проект закона об исполнении областного бюджета за 2022 год. Рассмотрению законопроекта предшествовали общественные обсуждения, в которых приняли участие муниципальные образования, общественность.

На заседании прозвучало, что в течение 2022 года параметры областного бюджета были уточнены трижды, его исполнение осуществлялось на фоне обострения геополитической ситуации в мире и в условиях санкционного давления, отразившегося на экономической ситуации в регионе.

Доходы областного бюджета превысили утверждённые законом показатели почти на 1,4 миллиарда рублей и составили порядка 106 миллиардов рублей. Расходы исполнены в общем объёме на 130,9 миллиарда рублей, что на 29,7% больше по сравнению с 2021 годом. Дефицит бюджета предложено утвердить в сумме 24,9 миллиарда рублей. Комитет рекомендовал областной Думе принять проект закона в первом чтении и окончательной редакции.

Депутаты также поддержали изменения в региональный закон, который касается дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции в Мурманской области в целях его приведения в соответствие с федеральным законодательством. В регионе установлены дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции в определенные дни, в том числе установлен запрет на продажи 27 июня (День молодёжи). Распоряжением Президента Российской Федерации определено, что День молодёжи теперь отмечается в последнюю субботу июня. Предложено внести соответствующие изменения в региональный закон. В 2023 году эта дата выпадает на 24 июня. Комитет рекомендовал областной Думе принять его в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28091/