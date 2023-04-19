Комитет рекомендует областной Думе поддержать законодательную инициативу парламентариев Ленинградской области об усилении механизма, препятствующего пропаганде и рекламе наркотиков и психотропных веществ

Состоялось очередное заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко. Парламентарии обсудили законопроект, который приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

В законопроекте вносятся правки в законы «Об уполномоченном по правам человека в Мурманской области» и «О назначении представителей общественности в квалификационную коллегию судей Мурманской области».

Комитет рекомендовал областной Думе принять проект закона в первом чтении и окончательной редакции.

Комитет поддержал федеральный законопроект, который вносит изменение в антикоррупционное законодательство. Предлагается установить временное ограничение права гражданам, уволенным в связи с утратой доверия (ст.15 федерального закона «О противодействии коррупции»), назначаться на государственные или муниципальные должности, а также занимать управленческие посты, которые созданы в государственных или муниципальных структурах. Срок ограничения составит пять лет со дня увольнения, что соответствует времени нахождения сведений в соответствующем реестре.

Депутаты также обсудили инициативу Законодательного собрания Ленинградской области о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Предлагается усилить механизм, препятствующий пропаганде, рекламе наркотиков и психотропных веществ, в том числе распространению информации о возможных местах их приобретения.

- Речь идёт об установлении ответственности не только за рекламу наркотических веществ, но и за информацию о них, - пояснил Владимир Мищенко. - Мы нередко сталкиваемся с граффити на фасадах домов, на тротуарах с номером телефона или адресом интернет-ресурса, где можно произвести закуп наркотических или психотропных веществ. Юридически у нас не закреплена ответственность за подобные деяния, поскольку реклама и информация это не одно и то же. Поэтому предлагается выйти на федеральный уровень и предусмотреть административную ответственность за размещение такой информации в публичном пространстве. Этот вопрос мы обсуждали на заседании комитета по правовым вопросам Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Все 11 регионов эту инициативу поддержали.

Комитет единогласно рекомендовал областной Думе также поддержать законодательную инициативу парламентариев Ленинградской области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27598/