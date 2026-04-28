Президент РФ подписал закон о новом порядке аренды государственных причалов в морских портахСкоро лето: опубликованы графики отключений горячего водоснабжения в Мурманске в 2026 году
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
28.04.26 15:00

Комитет семей воинов Отечества Мурманской области подвёл итоги конкурса детских рисунков «Женщины в тылу»

Конкурс проводился при поддержке Печенгского отделения «Единой России» и центра «Молодая Арктика».

Ребята представили свои работы в 5 возрастных категориях. Ученики Мончегорской коррекционной школы заняли 1-е, 2-е и 3-е место среди ребят среднего школьного возраста: Матвей Воронцов с рисунком «Гостинец для солдата. Возвращайся!» занял первое место, диплом второй степени получил Тимофей Литвинов с работой «Победа за нами», третьей - Егор Антонов с рисунком «Всё для фронта, всё для Победы».

Председатель Совета депутатов Ольга Островецкая, участник программы «Герои Севера» Сергей Красавин и руководитель комитета семей воинов Отечества в Мончегорске Екатерина Ковалёва встретились с ребятами, чтобы вручить заслуженные награды.

— Я от всей души благодарю вас и вашего педагога за участие в таком патриотичном и важном конкурсе. Мы рады, что ваши работы оценили по достоинству. Наши бойцы, которые находятся сейчас в зоне проведения специальной военной операции, неоднократно говорили о том, что рисунки помогают им на передовой. Они передают ваше тепло. Я желаю вам продолжать развивать свои таланты и не останавливаться на достигнутом. У вас всё обязательно получится, — обратилась к ребятам Ольга Островецкая.

Поддержать наших бойцов может любой юный северянин, ведь продолжается открытый конкурс «Фронтовой рисунок», посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Победителей наградят 9 Мая на концерте. После праздника рисунки северян отправятся нашим воинам на передовую.

Подробная информация о конкурсе есть в группе Городского центра культуры.

 

 

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/541211/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять