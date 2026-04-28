Комитет семей воинов Отечества Мурманской области подвёл итоги конкурса детских рисунков «Женщины в тылу»

Конкурс проводился при поддержке Печенгского отделения «Единой России» и центра «Молодая Арктика».

Ребята представили свои работы в 5 возрастных категориях. Ученики Мончегорской коррекционной школы заняли 1-е, 2-е и 3-е место среди ребят среднего школьного возраста: Матвей Воронцов с рисунком «Гостинец для солдата. Возвращайся!» занял первое место, диплом второй степени получил Тимофей Литвинов с работой «Победа за нами», третьей - Егор Антонов с рисунком «Всё для фронта, всё для Победы».

Председатель Совета депутатов Ольга Островецкая, участник программы «Герои Севера» Сергей Красавин и руководитель комитета семей воинов Отечества в Мончегорске Екатерина Ковалёва встретились с ребятами, чтобы вручить заслуженные награды.

— Я от всей души благодарю вас и вашего педагога за участие в таком патриотичном и важном конкурсе. Мы рады, что ваши работы оценили по достоинству. Наши бойцы, которые находятся сейчас в зоне проведения специальной военной операции, неоднократно говорили о том, что рисунки помогают им на передовой. Они передают ваше тепло. Я желаю вам продолжать развивать свои таланты и не останавливаться на достигнутом. У вас всё обязательно получится, — обратилась к ребятам Ольга Островецкая.

Поддержать наших бойцов может любой юный северянин, ведь продолжается открытый конкурс «Фронтовой рисунок», посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Победителей наградят 9 Мая на концерте. После праздника рисунки северян отправятся нашим воинам на передовую.

Подробная информация о конкурсе есть в группе Городского центра культуры.

