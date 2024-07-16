Комитет Совфеда одобрил изменения в формировании муниципальных администраций

К утверждению управленцев в местной администрации смогут привлекать представительный орган муниципального образования. Такой закон поддержал комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на заседании 15 июля.

Как сообщает pnp.ru, документ вносит изменения в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Поправки подготовила группа депутатов и сенаторов.

«Устанавливается, что в соответствии с законом субъекта Российской Федерации уставом муниципального образования могут быть предусмотрены право представительного органа муниципального образования принимать участие в формировании местной администрации, формы и порядок такого участия», — пояснил глава комитета Андрей Шевченко.

Такое право может быть реализовано при утверждении или согласовании должностей замглавы местной администрации и руководителей отраслевых, функциональных или территориальных органов местной администрации, рассказал сенатор.