Комитет Совфеда поддержал закон об упрощении освоения арктических и дальневосточных гектаров

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поддержал вчера закон об упрощении освоения арктических и дальневосточных гектаров 21 декабря. Государственной Думой он был принят 14 декабря.

Согласно документу, срок выбора гражданином вида разрешенного использования земельного участка, полученного в рамках программ «Дальневосточный гектар» и «Гектар Арктики», предложили увеличить с одного года до двух лет. Также законом предусмотрена отмена обязанности гражданина предоставлять декларацию об использовании земельного участка и возможность строительства жилья при отсутствии утверждённых правил землепользования и застройки.

Как сообщает www.pnp.ru, заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков отметил, что принятие таких норм позволит ускорить развитие института Арктического и Дальневосточного гектара. Кроме этого, это довольно серьёзный инструмент для закрепления населения на этих территориях.

«Законопроектом устанавливается возможность строительства жилых и садовых домов на земельном участке при отсутствии утверждённых правил землепользования застройки, а также документации по планировке территории на основании уведомлений о планируемом строительстве. Проект планировки территории может быть утверждён без проведения общественных слушаний», — рассказал сенатор.