Комментарий из изолятора Артёма Кузьмина, организатора IV международного шахматного турнира «ЧессМейтс»

Французам, которые принимали участие в IV международном шахматном турнире «ЧессМейтс», стартовавшем в столице Заполярья 13 марта, вручили постановления, но на русском языке. Их смысл в том, что ребята должны срочно уйти на карантин, так как, возможно, контактировали с зараженным коронавирусом.

Вот только понятен ли смысл (документа. - Ред.) французам, которые русский язык не знают?

Представитель Роспотребнадзора, по нашей информации, не провёл беседу, не объяснил делегации ситуацию.

Дети и сопровождающие подумали, что это очередная формальность. Вот так идёт у нас борьба с распространением коронавируса!

https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/tv-novosti/iv-mezhdunarodnyy-shahmatnyy-turnir-chessmeyts-startoval-v-stolice-zapolyarya