Мурманская область. Арктика (16+)16.03.20 17:43
Комментарий из изолятора Артёма Кузьмина, организатора IV международного шахматного турнира «ЧессМейтс»
Французам, которые принимали участие в IV международном шахматном турнире «ЧессМейтс», стартовавшем в столице Заполярья 13 марта, вручили постановления, но на русском языке. Их смысл в том, что ребята должны срочно уйти на карантин, так как, возможно, контактировали с зараженным коронавирусом.
Вот только понятен ли смысл (документа. - Ред.) французам, которые русский язык не знают?
Представитель Роспотребнадзора, по нашей информации, не провёл беседу, не объяснил делегации ситуацию.
Дети и сопровождающие подумали, что это очередная формальность. Вот так идёт у нас борьба с распространением коронавируса!
https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/tv-novosti/iv-mezhdunarodnyy-shahmatnyy-turnir-chessmeyts-startoval-v-stolice-zapolyarya
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