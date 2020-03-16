Комментарий из вынужденного заточения Андраника Мусатяна, председателя Шахматной федерации Мурманской области

Роспотребнадзору было известно о проведении в Мурманске шахматного турнира. Его участники в столицу Заполярья прибыли до запретов, принятых 12 марта.

Однако, в гостиницу, где пребывали спортсмены, никто тут же не прибежал. Турнир проходил три дня - с пятницы. А пробы приехали брать только на третий день - в воскресенье. Их брали рано утром. А потом - упс! - сказали, что что-то не получилось, и приехали ещё раз. В итоге пробы взяли уже под самый занавес мероприятия, потеряв целых три дня.

Зато теперь организаторов турнира поместили в боксы.