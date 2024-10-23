Коммерческий директор Мурманского морского торгового порта Владислав Яковчук прокомментировал итоги работы за 9 месяцев 2024 года

На этой неделе АО «ММТП» опубликовало итоги работы предприятия за 9 месяцев текущего года, сообщив, что грузооборот в Мурманском морском торговом порту снизился на 21%. Коммерческий директор Мурманского морского торгового порта Владислав Яковчук дал комментарий, объяснив, с чем связаны такие результаты работы за три квартала 2024 года:

«В течение 2024 года грузооборот ММТП устойчиво снижался. Несмотря на ряд принимаемых нами решений по привлечению дополнительных грузов, основной причиной снижения грузооборота стало уменьшение перевалки главного груза – угля. Экономика поставки угля через порты Северо-Запада и, в частности, порты Мурманской области является отрицательной, в связи с высокими расходами на доставку груза по железной дороге в условиях падения мировых цен на уголь».

Перерабатывающая способность ММТП составляет 24 млн тонн груза в год. За последние 20 лет в самом экономически благоприятном 2019 году объём перевалки составил 17 млн тонн.