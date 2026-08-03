Коммерческий долг Мурманской области удалось снизить на 23%

Команде регионального правительства удалось снизить коммерческий долг Мурманской области практически на четверть. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Мы сократили долг с начала года на 12,7 млрд рублей, или на 23%. Это стало возможным благодаря плотной отработке с федеральным центром – Минфином России, и нашими крупнейшими налогоплательщиками. Большая работа была проведена в это непростое время. Хочу поблагодарить всех, кто занимался этой работой с точки зрения финансов и экономики – спасибо за хороший результат», – сказал глава региона.