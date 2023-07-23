Коммунальная техника из Мурманской области помогает восстанавливать инфраструктуру Приморского района Запорожской области

Самосвал и трактор приморским коммунальным службам предоставили в АО «МЭС». Наша техника помогает службе ЖКХ подшефного района в восстановлении инфраструктуры и подготовке к новому отопительному сезону.

Лето для коммунальщиков всегда жаркая пора. Работы кипят с раннего утра и до позднего вечера, приходится изыскивать резервы для реализации запланированных на межотопительный сезон мероприятий. По словам специалистов ЖКХ Приморского района, техника из Заполярья очень востребована.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, спецтехника была доставлена в Приморский район Запорожской области в конце мая в составе первого гуманитарного груза помощи от Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru