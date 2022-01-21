Коммунальные службы и предприятия Александровска объединились в борьбе со снегом

Коммунальные службы Александровска продолжают борьбу со снегом в муниципалитете. Уборка улично-дорожной сети осуществляется 28 единицами техники.

Кроме того, администрация Александровска привлекает к снегоуборочным мероприятиям дополнительные силы. Так, содействие в уборке муниципалитета оказывают ИП Пухненков М.А., ООО «РемСтройНорд», АО «МЭС», Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в количестве семи единиц техники.

Одновременно с механизированной уборкой на дорогах и во дворах идет ручная очистка. Всего к снегоуборочным мероприятиям привлечены 44 человека.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, местные власти оценивают работу коммунальных служб как удовлетворительную.

Всего за последние трое суток в Александровске расчищено 80 дворовых территорий из 85. С 13 по 20 января вывезено порядка 12 000 кубометров снега.

Напомним, в связи обильными снегопадами в Александровске был введен режим повышенной готовности.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435948/#&gid=1&pid=1