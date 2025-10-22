Коммунальные службы Минобороны России модернизируют котельную в посёлке Ревда

Минобороны России повышает эффективность и экологичность теплоснабжения в заполярном посёлке Ревда. В военном городке завершается модернизация системы теплоснабжения, включающая замену теплотрассы.

Ключевым элементом проекта стал перевод местной котельной с мазута марки Ф-5 на твёрдое котельное топливо – уголь, путём установки современной блочно-модульной котельной. Работы выполнены в рамках энергосервисного контракта заключённым ЖКС №9 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по ВМФ).

Как сообщает начальника ЖКС №9 (г. Мурманска) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВМФ) Сергей Ермаков, перевод котельной на уголь имеет стратегическое значение для Арктического региона. Использование мазута, характеризовавшееся рисками разливов и значительными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, прекращено. Применение угольного топлива позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду и минимизировать антропогенную нагрузку на экосистему Крайнего Севера.

- Реализованный проект демонстрирует последовательную работу военного ведомства, направленную на повышение эффективности и экологической безопасности объектов инфраструктуры на отдалённых территориях, - отмечает Сергей Тихонович. - На сегодняшний день ведутся гидравлические испытания блочно-модульной котельной, полным ходом идёт настройка оборудования для комплексного опробования и пусконаладочных работ.

Параллельно в рамках энергосервисного контракта аналогичные работы ведутся ещё на двух котельных в ЗАТО г. Североморск. Их перевод на новую систему планируется завершить до 10 декабря 2025 года.

Фото предоставлено ЖКС №9 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по ВМФ).