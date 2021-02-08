Коммунальные службы Мурманска стараются ликвидировать последствия снегопада в течение суток

Сотрудники муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» совместно с подрядными организациями продолжают работу по уборке и вывозу снега в усиленном режиме.

Напомним, как отмечают метеорологические службы Мурманска, с начала месяца выпало 44 миллиметра осадков.

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора лично выехал с проверкой на проспект Героев-североморцев и проконтролировал, как дорожники справляются с обилием выпавшего снега.

– Несмотря на то, что по нормативам на уборку в таких условиях предусмотрено около недели, мы стараемся ликвидировать последствия снегопада в течение суток, – подчеркнул Евгений Никора. – Особое внимание уделяется дорогам и тротуарам с высокой интенсивностью движения, для того чтобы мурманчанам было удобно и безопасно.

Совместными усилиями дорожных служб с начала зимнего периода с городских улиц вывезено около 175 тысяч кубометров снежных масс. Использовано более 11 тысяч кубометров пескосоляной смеси.