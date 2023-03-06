Коммунальные службы области справились с последствиями обильных снегопадов в регионе

Прошедшая неделя выдалась снежной на всей территории Кольского полуострова. Как отмечают в региональном Министерстве энергетики и ЖКХ, коммунальные службы работали в усиленном режиме: снег с улиц и дорог вывозился круглосуточно.

По данным, зарегистрированным в Системе мониторинга уборки территорий, на борьбу со стихией в Мурманской области было выведено более 600 единиц техники, привлечено 2 838 человек персонала.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, объём вывезенного снега с улиц и дорог составил более 53 тысяч кубометров, с дворовых территорий – более 17 тысяч кубометров.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/