Коммунальные службы региона приступили к уборке снега

Качество содержания территорий муниципальных образований стало одним из вопросов повестки оперативного совещания в правительстве Мурманской области, которое провёл вчера губернатор Андрей Чибис.

Изменение погодных условий потребовало незамедлительного реагирования со стороны администраций. Вместе с тем, согласно полученным данным, не все муниципалитеты своевременно приступили к зимней уборке. В Центр управления регионом поступили сообщения от жителей Североморска, Гаджиево, Кировска, Ковдорского муниципального округа и Мурманска о неубранном снеге и гололедице.

«Готовность к уборке - это не только наличие техники, но и организация ее оперативной работы, - обратился к главам администраций муниципалитетов Андрей Чибис. – Готовность к зиме - это «держать руку на пульсе», умение отреагировать на изменение погодных условий», - подчеркнул глава региона.

Что касается качества работы УК, по поручению губернатора на прошлой неделе состоялась видеоконференция с участием управляющих компаний города Мурманска, которые уже получали замечания по содержанию дворовых территорий в ходе проведенных осмотров. На совещании руководителям компаний была поставлена задача привлечь дополнительные силы и средства для повышения качества содержания вверенных территорий.

Работа данных компаний находится на особом контроле региональных Минэнерго и ЖКХ, Государственной жилищной инспекции.