Коммунальные службы региона продолжают уборку в условиях низких температур

Снегоуборочные работы на улицах, дорогах и придомовых территориях Мурманской области продолжаются в условиях низких температур. За прошлую неделю было привлечено 500 единиц техники и почти 3000 единиц персонала. Силами коммунальных служб пройдено 7107 км, очищено 846 лестниц и 1155 кровель, вывезено 52 тысячи кубометров снега. Об этом сообщил глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Из всех обращений граждан, поступивших за прошлую неделю на портал «Наш Север», горячую линию ЖКХ и в социальные сети, 72% сообщений исполнены коммунальными службами.

Отмечены лучшие муниципалитеты, уборка в которых выполнена почти в 100% объеме. Среди них Апатиты, Оленегорск, Видяево, Мурманск, Кировск, Мончегорск, Североморск, а также Печенгский округ, Терский и Ковдорский районы.

По поручению губернатора Андрея Чибиса в условия контракта на уборку улично-дорожной сети в 2022 году будут внесены требования о подключении коммунальной техники к Системе мониторинга уборки территорий (СМУТ).

В целях повышения информационной грамотности и качества работы в СМУТ 25 и 26 ноября на базе регионального Министерства цифрового развития было организовано обучение по работе в системе, участие в котором приняли главы муниципальных образований и их заместители.

Вопрос уборки территорий муниципальных образований находится под контролем регионального Минэнерго.