Коммунальные страдания, или Лето в центре Мурманска, похожее на осень

Борис Викторов в свои 90 лет ухаживает не только за собой, но и за супругой: в последнее время её здоровье сильно ухудшилось. Вот только делать это уже больше месяца особенно трудно: летом отключают отопление и горячую воду для опрессовки. Со слов пожилого мурманчанина, почти весь июнь и начало июля средняя температура в квартире не поднималась выше +8 градусов.

В областном центре в жилой пятиэтажке на улице Володарского уже больше месяца нет горячей воды.

Борис Викторов в свои 90 лет ухаживает не только за собой, но и за супругой: в последнее время её здоровье сильно ухудшилось. Вот только делать это уже больше месяца особенно трудно: летом отключают отопление и горячую воду для опрессовки. Со слов пожилого мурманчанина, почти весь июнь и начало июля средняя температура в квартире не поднималась выше +8 градусов.

3 июня в доме на 76 квартир на улице Володарского, где проживают более 170 человек, согласно графику, на неделю отключили горячую воду. И больше не включили.

Как сообщают активисты регионального Народного Фронта, в диспетчерской службе заявку о проблеме от пожилых супругов приняли и передали коммунальщикам.

В управляющей компании «За Полярным кругом» пенсионерам по телефону пояснили: идёт ремонт, какой, чего, и когда закончится – не уточнили и положили трубку. Между тем, по счетам за подогрев воды всё равно приходится платить свыше 500 рублей в месяц.

Народный фронт обратился в прокуратуру с просьбой определить повреждённый участок сети, из-за которого в доме нет горячей воды, и обязать ответственных лиц возобновить её подачу в кратчайшие сроки.

Фото и видео: https://vk.com/video-69761571_456241414