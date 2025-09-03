Коммунальные страдания: исчезнувшая лавка и гнилые трубы

Мурманчане продолжают бороться с управляющими компаниями за безопасность и уют.

Например, как сообщает региональное отделение общественной организации «Народный фронт», во дворе дома №10 по улице Володарского исчезла единственная скамейка.

Казалось бы, мелочь, но для пенсионеров, живущих здесь (а их из 80 жильцов – большинство), – настоящая беда. Когда-то во дворе был детский сад, но с его закрытием пропала и инфраструктура, а потом и чудом уцелевшая лавка. Жильцы обращались в Единую региональную линию ЖКХ по номеру 0051. Там обещали передать заявку управляющей компании «Северная сова», но ответа от коммунальщиков так и не последовало.

Не торопятся общаться с жильцами и представители управляющей компании «Заполярье-Сервис». В доме №61/1 – 80 квартир. В одном из подъездов сделали ремонт, а вот остальным не повезло: стояковые трубы текут, лестничные клетки могут не убирать месяцами. Зимой забывают вывозить снег, летом – косить траву. Между тем, только за содержание и ремонт с одной двухкомнатной квартиры жильцы платят в среднем 1600 рублей месяц.

Народный фронт обратился в Министерство государственного жилищного и строительного надзора с просьбой разобраться в ситуациях и обязать нерадивые «управляшки» выполнять свои обязанности в полном объёме.

Фото и видео: https://vk.com/video-69761571_456241502