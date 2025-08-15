Коммунальные страдания на улице Героев Рыбачьего, или Управляющая компания «Северная цитадель» в глухой обороне

Больше 100 человек проживают в этих МКД. В месяц с каждой квартиры за содержание и текущий ремонт общего имущества взимается около 1800 рублей. Это более 1,2 миллиона в год со всех. За такие деньги управляющая компания «Северная цитадель», куда неоднократно обращались наши земляки, могла бы сделать хоть что-то, но не делает.

В Мурманске дома №№26/3 и 31/1 по улице Героев Рыбачьего уже несколько лет вызывает ужас у жильцов.

Больше 100 человек проживают в этих МКД. В месяц с каждой квартиры за содержание и текущий ремонт общего имущества взимается около 1800 рублей. Это более 1,2 миллиона в год со всех. За такие деньги управляющая компания «Северная цитадель», куда неоднократно обращались наши земляки, могла бы сделать хоть что-то, но не делает.

Как сообщает Общественное объединение «Народный фронт» в Мурманской области, подвал в этих домах затоплен канализационными стоками. Аварии на фекальном трубопроводе происходят постоянно. Люди боятся спать, ведь в любой момент их может затопить.

Дыры в полу и стенах, свисающие электропровода, разбитые окна, постоянные протечки на стенах, искрящиеся счётчики и полчища крыс – перечислять ужасы этого дома можно бесконечно.

За помощью жильцам пришлось даже обращаться на «прямую линию» с Владимиром Путиным, Президентом РФ.

Как отмечает Общественное объединение «Народный фронт» в Мурманской области, от жителей нашего региона на «прямую линию» с президентом поступило 240 обращений с жалобами на плохое состояние жилых домов. Из них почти 100 обращений на качество капремонта и плохую работу управляющих компаний.

Региональное объединение «Народный фронт» взяло проблему на контроль, обратилось в управляющую компанию «Северная цитадель» за разъяснениями.

Фото и видео: https://vk.com/video-69761571_456241459