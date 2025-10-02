ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, КАК ПОДДЕРЖКА В ПОКУПКЕ КВАРТИРЫМурманчан с Днём города поздравит Хор Турецкого
Коммунальные страдания: прокурором города Североморска выявлены нарушения требований жилищного законодательства

Прокуратурой города в рамках проведения проверки по вопросу соблюдения требований жилищного законодательства, в т.ч. при реализации на территории ЗАТО г. Североморск региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выявлены нарушения при производстве работ по капитальному ремонту кровли многоквартирных домов расположенных в ЗАТО г. Североморск по адресам: п.г.т. Сафоново, ул. Преображенского,  5 и ул. Сафонова,  14.

Установлено, что сроки выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренные договором, нарушены более чем на месяц, объекты до настоящего времени не сданы. В связи с проводимым капитальным ремонтом крыш во время выпадения атмосферных осадков происходит залитие квартир многоквартирных домов. Одновременно с указанным, заказчиком в лице НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» надлежащий контроль за выполнением работ по указанным объектам не осуществлялся.

Как сообщает epp.genproc.gov.ru, по выявленным нарушениям генеральному директору ООО «ССК», а также генеральному директору НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» внесены представления об устранении нарушений действующего федерального законодательства.

Рассмотрение представлений и фактическое устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре города.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12255-gorodskoy-reyd-33/

