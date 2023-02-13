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Мурманская область. Арктика (16+)13.02.23 12:00

«Коммунальные страдания»: затянувшаяся песня, или С 1 марта в счетах за коммуналку у части россиян появятся другие цифры

Потребляемые на общедомовые нужды (ОДН) коммунальные ресурсы собственники жилья с 1 марта будут оплачивать по-новому — исходя из фактического потребления, если установлен счётчик, а если его нет, то по измененным нормативам.

Платить, как соседи

Кабмин внёс изменения в правила определения нормативов потребления коммунальных услуг и ресурсов при использовании имущества в многоквартирных домах. Их основная цель — стремление госорганов приблизить расчётные значения потребления коммунальных услуг и ресурсов к уровню фактического потребления. Поправки касаются оплаты горячей и холодной воды, электричества и водоотведения. Появится не существовавший раньше норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды.

Сейчас нормативы формируются исходя из мощности подключаемого оборудования и удельных расходов ресурсов. По новым правилам за основу можно брать показания счётчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах. Это называется методом аналогов. Нормативы сможет изменить своим решением суд, если будет доказано, что их установили с нарушениями.

В прошлое должны уйти корректировки, которые людям выставляли в начале года. В основном это было связано с оплатой отопления, рассказала «Парламентской газете» глава «Национального жилищного конгресса» Татьяна Вепрецкая. «Люди будут платить равномерно в течение года, — объяснила она. — Цифры в квитанциях могут немного увеличиться, поскольку прежние нормативы часто не соответствовали реальности, но это не будет резкий рост».

Зато, по словам эксперта, самые активные жители смогут установить нормативы потребления коммунальных ресурсов только для своего дома. Они, конечно, должны быть близки к фактическому потреблению.

Кому все до лампочки

Существует два способа расчёта и оплаты расходов на ОДН: по нормативам и по фактическому потреблению ресурсов по показаниям общедомовых приборов учета. Во втором случае расходы распределяются между всеми жильцами пропорционально занимаемой площади.

Нормативы в некоторых регионах занижали, а разницу за ОДН доплачивала управляющая компания, рассказала «Парламентской газете» зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева. Теперь же за лампочку, которая горит на этаже, потребляемое лифтом электричество или воду, которой моют подъезд, придется платить каждому. Может статься, что фактическое потребление окажется выше нормативного, а значит, стоит приготовиться к изменениям цифр в платежках, предупредила депутат.

А вот у «управляшек» забот станет поменьше: если раньше их должны были беспокоить утечки воды в подвале или круглосуточно включенный свет на этажах, то теперь все это им до лампочки. На переднем крае ЖКХ — собственники.

Не стесняться задавать своей управляющей компании неудобные вопросы посоветовала Светлана Разворотнева. Квартплата — тот самый случай, когда могут потребоваться разъяснения. Когда меняются правила, возможны как непреднамеренные, технические ошибки, так и вполне рукотворные и сознательные, под шумок. Если ошибку доказать, то можно получить перерасчёт, о чем написано в Жилищном кодексе.

Одна хорошая новость

Как ни удивительно, платить за ЖКУ можно не только больше, но и меньше. И совершенно на законных основаниях. То, что кажется абсолютно логичным — не платить за те услуги, которыми вы не пользуетесь — законодательно оформили только сейчас. С 1 марта вступают в силу изменения в правила оказания жилищно-коммунальных услуг. Люди смогут заплатить меньше за вывоз мусора, если отсутствовали дома больше пяти дней.

За перерасчётом нужно идти в управляющую компанию, писать там заявление, прикладывая к нему документы, которые явно свидетельствуют о том, что вы долго не мусорили, то есть вас не было дома. Это могут быть авиа или ж/д билеты, туристическая путевка, командировочное удостоверение. Главное не опоздать, ведь обратиться за вычетом можно лишь в течение тридцати дней после возвращения в родные пенаты. Перерасчёт могут сделать как жители домов, где тарифы на вывоз мусора установлены исходя из числа жильцов квартиры, так и те, у которых учитывают площадь жилых помещений.

Но и здесь не без подводных камней: не ясно, как быть тем, кто имеет несколько квартир, а живёт только в одной, — механизма, чтобы доказать свое длительное отсутствие на квадратных метрах, не существует, отметила Светлана Разворотнева. Несладко и коммерсантам, которые платят за вывоз мусора дважды, если их фирма зарегистрирована по домашнему адресу. Этот вопрос еще ждёт своего решения.

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