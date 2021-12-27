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Мурманская область. Арктика (16+)27.12.21 15:30

Коммунальным службам региона поручено поддерживать темп оперативной уборки в муниципалитетах

На оперативном совещании в региональном правительстве сегодня министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков доложил о ходе уборки в муниципалитетах.

За прошлую неделю кроме понижения температур на территории Кольского полуострова в отдельных районах выпало более 30% месячной нормы осадков. В связи с увеличением снежного покрова на 25 сантиметров особое внимание коммунальщики уделяют повышению качества уборки тротуаров и остановочных комплексов, организации работ по вывозу снега. В целях обеспечения безопасности дорожного движения пешеходные зоны и проезжая часть своевременно обрабатываются противогололедными материалами.

К уборке улично-дорожной сети привлечено 374 единицы техники и 487 единиц персонала, к уборке придомовых территорий – 174 единицы техники и 2 427 работников управляющих компаний. Силами коммунальных служб очищено более 11 квадратных километров улично-дорожной сети, 848 муниципальных лестниц и 1 319 кровель, вывезено более 61 тысячи кубометров снега.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖХК, в системе мониторинга уборки территорий за прошедшую неделю создано 1702 заданий, из них выполнено на 100% – 1626. Увеличивается количество муниципалитетов со 100% выполнением заданий по очистке улично-дорожной сети от снега. Среди них Мурманск, Оленегорск, Кировск, Апатиты, Полярные Зори, Кольский район, Ковдорский округ, ЗАТО г. Видяево, ЗАТО г. Заозерск, Терский район.

Продолжают поступать обращения жителей на портал «Наш Север», горячую линию ЖКХ и в социальные сети.  Сообщения незамедлительно отрабатываются коммунальщиками.

Как подчеркнул Алексей Лыженков, перед дорожными службами поставлена задача не снижать темпы работ, оперативно реагировать на сигналы жителей и обеспечить уборку территорий в праздничные дни.

Вопрос уборки муниципалитетов находится на контроле министерства.

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