Коммунальными службами региона по итогам прошлой недели вывезено 200 тысяч кубометров снега
По итогам прошлой недели коммунальными службами региона было вывезено 200 тысяч кубометров снега. Об этом вчера сообщил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков в ходе доклада на оперативном совещании с губернатором.
«К снегоуборочным работам на минувшей неделе привлечено 510 единиц техники и 453 коммунальных работника, к уборке придомовых территорий – 227 машины и 2496 работников управляющих компаний. Убрано 4820 дворов. В ходе проведенных мероприятий очищено более 13 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети, 847 лестниц и 1776 кровель», – доложил Алексей Лыженков.
В связи установившейся на прошлой неделе морозной погодой коммунальными службами особое внимание было уделено дорогам и тротуарам. Всю неделю осуществлялась посыпка улично-дорожной сети пескосоляной смесью, устранялась наледь, был организован вывоз снега.
На предстоящей неделе в Мурманской области ожидается метель, а в районах, где осадки уже усилились, администрациям поручено организовать уборку территорий, в том числе с привлечением дополнительных технических средств.
Что касается заданий, созданных в системе мониторинга, то их количество составило 1253, из них выполнено на 100 % – 1239. Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, лидерами по уборке улично-дорожной сети по итогам прошлой недели стали Мурманск, Оленегорск, Кировск, Полярные Зори, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Островной, ЗАТО г. Североморск.
Также необходимо отметить, что по сравнению с предыдущей неделей количество обращений на горячую линию ЖКХ, портал «Наш Север» и в соцсетях значительно сократилось.
Вопрос уборки территорий муниципалитетов находится на особом контроле министерства.