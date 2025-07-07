Коммунальными службами Северного флота проведён комплекс противопожарных мероприятий

В рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 гг. специалисты ЖКС №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) провели комплекс противопожарных мероприятий.

Выполнено техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем пожарной автоматики, испытания внутреннего пожарного водопровода, проверка более 55 пожарных кранов и перезарядка 97 огнетушителей. Работы по перезарядке продолжатся до ноября 2025 года.

Обработаны деревянные конструкции кровли казарменно-жилищного фонда для повышения пожаробезопасности. За 2025 год планируется обработать 19 объектов площадью свыше 5000 м²; на данный момент завершены работы на двух объектах (более 850 м²). Завершение всех мероприятий запланировано до 1 октября 2025 года.

Проведена очистка чердачных и подвальных помещений от горючих материалов и мусора для снижения пожароопасности. Также организованы тренировки по использованию первичных средств пожаротушения, обновлены указатели эвакуационных путей и планы эвакуации.

Реализация данных мероприятий обеспечит безопасное функционирование объектов в течение отопительного сезона 2025-2026 гг., отмечает пресс-служба Жилищно-коммунальной службы №10 Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).

Фото предоставлено пресс-службой Жилищно-коммунальной службы №10 Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).