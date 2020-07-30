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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.20 13:25

«Коммунальный час» посвятили подготовке к отопительному сезону

Подготовку к новому отопительному сезону и содержание придомовых территорий обсудили сегодня участники «коммунального часа» под председательством врио главы ЗАТО Североморск Андрея Федулова.

Один из основных вопросов повестки – готовность жилфонда к зиме. Пока все необходимые работы провела только одна управляющая компания – «Север». Там подписали паспорта готовности на все многоквартирные дома. В «Мурманэнергосбыт» документы также отправили УК «Вертикаль» и «Чистый город».

На совещании коммунальщикам в очередной раз напомнили о графике оформления паспортов и необходимости придерживаться установленных сроков. Это касается и ямочного ремонта во дворах. К 1 сентября он должен быть завершён.

- Объём работ каждая компания определяли сама, слово надо держать. Сейчас никаких проблем быть не должно - асфальтовые заводы работают, погода позволяет проводить ремонт. Затягивать процесс до последнего дня не нужно. Контрольные мероприятия по результатам кампании во дворах обязательно будут, - отметил врио главы муниципалитета Андрей Федулов.

Содержание придомовых территорий  - ещё один наболевший вопрос. В группу муниципального контроля продолжают поступать жалобы от горожан.

- Требования выписываются еженедельно. Есть дворы, где ещё не убрали песок, оставшийся с зимы, остаются и нарекания к качеству покоса травы. На улицах Сафонова, 22. Кирова, 5, Корабельной, 10 жители жалуются на подтопленные подвалы, - рассказал заместитель председателя Совета депутатов Игорь Козинский.   

Выявленные проблемы управляющим компаниям поручили взять на особый контроль и принять меры к их решению.

 

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