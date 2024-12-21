«Коммунальный час»: Североморск готовится к праздничным дням

Содержание контейнерных площадок, уборка объектов улично-дорожной сети и придомовых территорий, а также график работы коммунальщиков в период новогодних праздников стали главными темами традиционного «коммунального часа», который прошёл вчера под председательством главы ЗАТО Североморск Владимира Евменькова.

Так, в преддверии Нового года муниципальный подрядчик по вывозу мусора перейдёт на учащённый график работы. В частности, 29, 30 и 31 декабря большие КП будут убираться дважды в день. Также будет организован вывоз крупногабаритного мусора. При этом и самим управляющим организациям необходимо отслеживать ситуацию и оперативно передавать сигналы подрядчику.

Обсудили во время заседания и вопрос уборки снега.

- По прогнозам синоптиков, к концу недели морозы сменят снегопады. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в пятницу и субботу. Управляющим компаниям и муниципальным подрядчикам нужно быть готовыми оперативно выполнять работу по очистке снега и при необходимости наращивать ресурс, – заметил глава ЗАТО Владимир Евменьков.

Особое внимание руководитель муниципалитета призвал уделить содержанию трапов.

В завершение «коммунального часа» глава ЗАТО Владимир Евменьков напомнил, что управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям необходимо как следует подготовиться к грядущим праздничным выходным: обеспечить работу аварийных бригад и составить графики дежурств.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/17271-glava-zato-vladimir-evmenkov-provel-tradicionnyy-kommunalnyy-chas/