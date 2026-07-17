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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.26 15:00

«Коммунальный час» в администрации Североморска: подготовка к зиме, наведение порядка перед Днём ВМФ, неудобная разметка на Мурманском шоссе

На «коммунальном часе», который вчера провёл глава ЗАТО г. Заозерск Владимир Евменьков, детально обсуждали вопросы подготовки жилфонда и социальных объектов флотской столицы к зиме и наведения порядка перед Днём ВМФ России.

Острая тема заседания – новая разметка на Мурманском шоссе.

«Дорога на Мурманском шоссе находится в региональном подчинении. Разметка наносится в соответствии с проектом организации движения. На данном этапе она вызывает значительные неудобства, в первую очередь при движении спецтранспорта. По просьбе администрации муниципалитета областной подрядчик приостановил нанесение разметки. Ситуацию держим на контроле вместе с Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона. Понимаем, что удобство и требования безопасности не всегда совпадают, но будем искать оптимальный вариант», - пояснил глава муниципалитета.

Во время «коммунального часа» было отмечено, что темпы подготовки к предстоящему отопительному сезону в этом году значительно выше, чем в прошлом году. 336 домов из 388 готовы к зиме. Есть вопросы к технической готовности подвальных помещений некоторых МКД, обслуживаемых «Инвест ЖКХ». Отсутствие динамики за предстоящую неделю будет поводом для обращения в прокуратуру.

На ул. Адмирала Сизова, 3 вода продолжает поступать на проезжую часть. Комитету по развитию городского хозяйства поручено окончательного решить этот вопрос.

Не все управляющие организации завершили покос травы на придомовых территориях. Есть дворы, которые до сих пор не расчистили от песка, намытого ливнем еще на прошлой неделе.

«Да, уборка должна вестись системно, но такой беспорядок в преддверии одного из главных для всех североморцев праздников просто не допустим», - отметил Владимир Евменьков.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19897-kommunalnyy-chas-podgotovka-k-zime-navedenie-poryadka-pered-dnem-vmf-razmetka-na-murmanskom-shosse/

 

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