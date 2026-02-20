«Коммунальный час» в Североморске: навести порядок к праздникам

На повестке еженедельного «коммунального часа» флотской столицы, который состоялся вчера, уборка дворов, дорог и общественных пространств от снега, ремонт теплосетей, вывоз мусора и состояние остановочных комплексов.

«Благодарю все управляющие организации за своевременную уборку придомовых территорий. Однако точечные проблемы есть, - отметил глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков. - В первую очередь это касается вывоза снега. К 24 февраля все кучи должны быть вывезены со дворов: и в городе, и в Североморске-3».

Как прозвучало во время совещания, при уборке общественных пространств особое внимание уделят ул. Сафонова, Приморская площадь, сквер у памятника участникам специальной военной операции, городской парк. Именно здесь развернутся основные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества и Масленице.

Как сообщили на «коммунальном часе», на улице сейчас морозно, по этой причине по отдельным адресам ресурсоснабжающая организация не приступает к устранению парения на теплосетях. Это потребовало бы отключения от теплоснабжения значительного количества домов. По информации «Североморских теплосетей», работы проведут при установлении температуры не ниже -8°. На улице Адмирала Сизова, 3 вода снова вышла на проезжую часть. В причинах будут разбираться вместе со всеми возможными заинтересованными сторонами. Контроль ситуации - на комитете по развитию городского хозяйства.

На ул. Капитана Елькина, 1а в Сафоново-1 наблюдается переполнение контейнера мусором. Сетевой магазин закрылся, а контейнер остался. Мусор подрядчик вывезет. К судьбе этого пункта сбора отходов вернутся на следующей коммунальной встрече.

Многие североморцы наверняка заметили отсутствие задних стенок на пяти остановочных комплексах на ул. Пикуля, Душенова, Кирова и в Сафоново-1. В преддверии Дня города их приводят их в порядок. После нанесения цветопечати стенки вернут на место.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19359-kommunalnyy-chas-uborka-snega-i-musora-remont-teplotrass-i-soderzhanie-ulichno-dorozhnoy-seti/