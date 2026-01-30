«Коммунальный час» в Североморске посвятили вопросам содержания придомовых территорий и устранению последствий снегопада

Во время традиционного «коммунального часа», который вчера провёл глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, рассмотрели вопросы содержания придомовых и устранения последствий снегопада.

Начали с обсуждения последствий отключения электричества.

«При недавнем отключении освещения на лестничных клетках и лифтового оборудования для снижения нагрузки на сеть происходило одновременное прекращение телевещания, а также пропадали сотовая связь и интернет. В схеме подключения этих коммуникаций будут разбираться», - подытожил глава муниципалитета.

Снега за последнее время выпало много. В ближайшие два дня УК должны пробить все дворовые проезды. Сегодня по плану работа в 85 дворах.

«Для того, чтобы ускорить процесс, допускается временное складирование снежных масс на дворовых территориях», - отметил Владимир Еменьков.

В Сафоново-1 назрела необходимость пересмотреть подход к ручной уборке входных групп жилых домов, особенно - высоких крылечек.

«Рассчитываю на содействие УК. Группа муниципального контроля комитета по развитию городского хозяйства возьмёт этот вопрос на контроль», - подчеркнул глава.

Расчистка трапов ведётся в две смены. Первая приступает в 5 утра. Но снег шёл несколько дней, так что те трапы, которые чистили в понедельник, уже требуют очередной уборки.

Ещё одна тема - порядок на контейнерных площадках.

«Обеспечение вывоза мусора - это совместная работа УК и подрядчика по вывозу коммунальных отходов. И подбор мусора у контейнеров, и расчистка площадок от снега, и непосредственно сам вывоз должны осуществляться своевременно, а работа вестись - сообща», - напомнил глава.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19261-kommunalnyy-chas-soderzhanie-pridomovyh-i-ustranenie-posledstviy-snegopada/#news-gal-6