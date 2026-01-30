КАК ПРАВИЛЬНО ВЗЯТЬ ЗАЙМ: 7 ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВПочти у самой вершины Земли: дрейфующая станция СП-42 продолжает работу в Арктике
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.01.26 13:30

«Коммунальный час» в Североморске посвятили вопросам содержания придомовых территорий и устранению последствий снегопада

Во время традиционного «коммунального часа», который вчера провёл глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, рассмотрели вопросы содержания придомовых и устранения последствий снегопада.

Начали с обсуждения последствий отключения электричества.

«При недавнем отключении освещения на лестничных клетках и лифтового оборудования для снижения нагрузки на сеть происходило одновременное прекращение телевещания, а также пропадали сотовая связь и интернет. В схеме подключения этих коммуникаций будут разбираться», - подытожил глава муниципалитета.

Снега за последнее время выпало много. В ближайшие два дня УК должны пробить все дворовые проезды. Сегодня по плану работа в 85 дворах.

«Для того, чтобы ускорить процесс, допускается временное складирование снежных масс на дворовых территориях», - отметил Владимир Еменьков.

В Сафоново-1 назрела необходимость пересмотреть подход к ручной уборке входных групп жилых домов, особенно - высоких крылечек.

«Рассчитываю на содействие УК. Группа муниципального контроля комитета по развитию городского хозяйства возьмёт этот вопрос на контроль», - подчеркнул глава.

Расчистка трапов ведётся в две смены. Первая приступает в 5 утра. Но снег шёл несколько дней, так что те трапы, которые чистили в понедельник, уже требуют очередной уборки.

Ещё одна тема - порядок на контейнерных площадках.

«Обеспечение вывоза мусора - это совместная работа УК и подрядчика по вывозу коммунальных отходов. И подбор мусора у контейнеров, и расчистка площадок от снега, и непосредственно сам вывоз должны осуществляться своевременно, а работа вестись - сообща», - напомнил глава.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19261-kommunalnyy-chas-soderzhanie-pridomovyh-i-ustranenie-posledstviy-snegopada/#news-gal-6

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: репчатый лук, шлифованный рис и картофель – тройка лидеров по росту цен в магазинах Мурманской области-PRO Валюту (16+)Доллар растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Да будет свет! Линию электроснабжения на временных опорах смонтировали-PRO ЖКХ (18+)Глава Мурманской области Андрей Чибис совершил незапланированный рабочий выезд в Печенгский округ-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»