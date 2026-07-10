«Коммунальный час» в Североморске: содержание КП, покос, подготовка к отопительному сезону

На повестке «Коммунального часа» флотской столицы 9 июля были вопросы содержания контейнерных площадок, покоса травы, восстановления асфальта после земляных работ и подготовки к предстоящему отопительному сезону. Совещание с представителями УК и ресурсниками провёл первый заместитель главы ЗАТО г. Североморск Виталий Карпушкин.

Управляющие организации оперативно устраняют замечания и своевременно подбирают мусора на КП. Во время обсуждения вопроса было отмечено, что что модернизация контейнерных площадок минимизирует разнос мусор ветром и птицами. В настоящее время работа ведётся муниципалитетом на неразграниченных территориях. До 1 сентября к этому процессу должны подключиться и управляющие организации.

Виталий Карпушкин обратил внимание на то, что сейчас трава растёт быстро - пора косить территории повторно, а в отдельных дворах, например, на ул. Северная Застава, Гаджиева, Советская, Пионерская в Североморске, ул. Панина – в Сафоново-1, ещё и не приступали. Протоколы о нарушении правил благоустройства составлены.

Определён подрядчик, который в ближайшее время займётся восстановлением асфальта, поврежденного при проведении ремонта сетей холодного водоснабжения, в том числе в Сафоново-1. Старые трубы, брошенные на ул. Капитана Елькина, 5 и 8, водоканал обязуется вывезти до конца недели.

Учреждения образования и культуры завершили промывку и опрессовку инженерных сетей. Управляющие организации продолжают работу в этом направлении. Большинство идут в графике, нарастить темпы следует УК «Инвест ЖКХ», «Персона» и «Сияние Севера».

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19875-kommunalnyy-chas-soderzhanie-kp-pokos-podgotovka-k-otopitelnomu-sezonu/#news-gal-2