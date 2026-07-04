«Коммунальный час» в Североморске: уборка травы, репутация УК, обновление дворов, подготовка к зиме

лава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков 2 июля провёл очередной «Коммунальный час». На повестке - содержание территорий, ремонтная кампания, подготовка к зиме.

Комиссия Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области проверила 40 североморских многоквартирных домов всех управляющих организаций и отметила положительные изменения в содержании МКД. На карандаш взята управляющая компания «Гранит». Если к августу ситуация не изменится, то УК рискует лишиться лицензии.

- В этом году во дворах стало заметно чище – дворникам спасибо! Но при всей чистоте придомовым территориям не хватает хозяйской руки. Подкрасить скамейки, выправить ограждения, заменить урны – и будет уютнее. Рассчитываю, что УК меня услышали. Впереди тёплый июль – самое время для ремонта, - отметил глава муниципалитета.

Во многих дворах и на общественных территориях покосили траву. Не везде её собрали и вывезли.

- Будем расценивать это как оставленный мусор и привлекать к ответственности, - предупредил участников совещания Владимир Евменьков.

Было отмечено, что контейнерные площадки содержатся в нормативном состоянии. Есть вопросы к территории КП на ул. Гвардейской, 24. Она требует более тщательного внимания.

Специалисты муниципального контроля активизировали работу по вывозу автохлама и провели инвентаризацию дворовых проездов. Все повреждения асфальтового покрытия заактированы. УК получат требования об их устранении.

Шесть управляющих компаний - «БТМ», «Альфа», «Абсолют», «ЛидерСервисГрупп», «Прогресс» и «Север» – уже подготовили свой жилфонд к отопительному периоду. Остальным нужно успеть завершить опрессовку и промывку инженерных систем до 20 июля.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19853-kommunalnyy-chas-uborka-travy-reputaciya-uk-obnovlenie-dvorov-podgotovka-k-zime/