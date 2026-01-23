«Коммунальный час» в ЗАТО: отопление, уборка снега, сбор мусора

Вчера в администрации муниципалитета под председательством глава ЗАТО г. Североморск Владимира Евменькова прошёл традиционный «коммунальный час». Главные вопросы повестки дня - теплоснабжение в п.г.т. Сафоново, содержание придомовых территорий и улично-дорожной сети, состояние контейнерных площадок.

Как прозвучало во время заседания, на сегодняшний день все порывы теплосети в Сафоново устранены. Ликвидация последствий будет находиться на контроле специалистов комитета по развитию городского хозяйства до выполнения всех заявок. В работе остаются отдельные адреса, где отопление отсутствует частично. 4 аварийные бригады управляющей организации, работающей в посёлке, усилены мастерами из Североморска.

«Оперативно следует заменить поврежденные радиаторы в подъездах и отработать с теплоэнергетиками вопрос по наладке системы теплоснабжения в конкретных жилых домах. Проблемы с нагревом батарей и температурой горячей воды были и до аварийной ситуации, а значит, нужна балансировка. Взаимодействие ресурсников и управляющих организаций - вопрос важный. Здесь есть над чем работать», - отметил глава муниципалитета.

Мороз и оттепель сказались и на состоянии пожарных гидрантов. В районе 46-ТЦ проблема устранена, на Северной Заставе специалисты водоканала продолжают работы.

Расчистка дворов от снежной каши осуществляется по графику. Он будет дополнен адресами с учётом мониторинга, который ведут специалисты муниципального контроля.

«Усиления требует работа по устранению скользкости - придомовая территория должна посыпаться с самого утра», - подчеркнул Владимир Евменьков.

Практика показала, что контейнерные площадки, расположенные на транзитных маршрутах, наполняются мусором быстрее. Так, на ул. Гвардейской, 38 в ближайшее время будут установлены дополнительные контейнеры.

