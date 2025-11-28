Платёжка к нам приходит: правительство России утвердило размеры индексации тарифов ЖКХ в 2026 годуПраздник к нам приходит: почти 20 тысяч юных северян примут участие в губернаторских ёлках в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.11.25 14:30

«Коммунальный час» в ЗАТО: регулировка системы отопления в Сафоново-1, уборка снега и домовые чаты

В администрации ЗАТО г. Североморск четверг - время традиционного «коммунального часа»: вопросы благоустройства и содержания придомовых территорий и общественных пространств требуют особого внимания и регулярного контроля.

«В Сафоново-1 сегодня был запущен третий водоподогреватель - теплоноситель подаётся в полном объёме. Ведётся проверка настройки внутридомовых инженерных систем. Специальная рабочая группа продолжает трудиться над стабилизацией ситуации с отоплением в посёлке», - сообщил глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

Глава муниципалитета поблагодарил управляющие организации за оперативную работу во время и после недавнего снегопада и соблюдение графика уборки дворов.

Отдельный вопрос - содержания скатных крыш. Группа муниципального контроля провела проверку. По итогам подрядчики Фонда капитального ремонта и УК получат предписания на очистку кровель от снега.

На особом контроле - расчистка контейнерных площадок, в том числе после прохождения снегоуборочной техники. Образующиеся брустверы, мешающие перемещению контейнеров, должны убираться своевременно.

Подняли на «коммунальном часе» тему непрезентабельности мешков с песко-соляной смесью, которые стоят во дворах и на пешеходных маршрутах. Комитет по развитию городского хозяйства разработает единые требования к внешнему виду мест хранения песка, которые будут закреплены в Правилах благоустройства муниципалитета.

Отдельно заострили внимание на каналах связи УК и жильцов.

«Прошу все управляющие организации наладить более эффективное взаимодействие с жителями через домовые чаты. Такие каналы обратной связи должны быть у каждого МКД», - отметил Владимир Евменьков.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19009-kommunalnyy-chas-regulirovka-sistemy-otopleniya-v-safonovo-1-uborka-snega/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:10«Кавказский пленник». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидеры по росту цен вышли свежая белокочанная капуста, яблоки и подсолнечное масло-PRO Валюту (16+)Курс доллар США слабо повышается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)В Заполярье обсудили перспективы строительства Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)«Коммунальный час» в ЗАТО: регулировка системы отопления в Сафоново-1, уборка снега и домовые чаты-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»