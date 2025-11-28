«Коммунальный час» в ЗАТО: регулировка системы отопления в Сафоново-1, уборка снега и домовые чаты

В администрации ЗАТО г. Североморск четверг - время традиционного «коммунального часа»: вопросы благоустройства и содержания придомовых территорий и общественных пространств требуют особого внимания и регулярного контроля.

«В Сафоново-1 сегодня был запущен третий водоподогреватель - теплоноситель подаётся в полном объёме. Ведётся проверка настройки внутридомовых инженерных систем. Специальная рабочая группа продолжает трудиться над стабилизацией ситуации с отоплением в посёлке», - сообщил глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

Глава муниципалитета поблагодарил управляющие организации за оперативную работу во время и после недавнего снегопада и соблюдение графика уборки дворов.

Отдельный вопрос - содержания скатных крыш. Группа муниципального контроля провела проверку. По итогам подрядчики Фонда капитального ремонта и УК получат предписания на очистку кровель от снега.

На особом контроле - расчистка контейнерных площадок, в том числе после прохождения снегоуборочной техники. Образующиеся брустверы, мешающие перемещению контейнеров, должны убираться своевременно.

Подняли на «коммунальном часе» тему непрезентабельности мешков с песко-соляной смесью, которые стоят во дворах и на пешеходных маршрутах. Комитет по развитию городского хозяйства разработает единые требования к внешнему виду мест хранения песка, которые будут закреплены в Правилах благоустройства муниципалитета.

Отдельно заострили внимание на каналах связи УК и жильцов.

«Прошу все управляющие организации наладить более эффективное взаимодействие с жителями через домовые чаты. Такие каналы обратной связи должны быть у каждого МКД», - отметил Владимир Евменьков.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19009-kommunalnyy-chas-regulirovka-sistemy-otopleniya-v-safonovo-1-uborka-snega/